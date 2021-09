Aktien: Gewinner und Verlierer der Woche!

In einer weiteren volatilen Woche lagen die drei großen US-Indizes zu Beginn im Minus, was auf einen durch die Immobilienkrise in China ausgelösten Ausverkauf zurückzuführen war. Nach den jüngsten Kommentaren der US-Notenbank gelang es den Indizes, die Woche zu beenden, wobei der Dow Jones Industrials und der S&P 500 geringfügig zulegten und der Nasdaq im Wesentlichen unverändert blieb.

