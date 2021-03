Aktien-Gewinner: Costco, Disney, Roku, Snowflake, Tesla und mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Dow Jones Industrials und der S&P 500 beendeten eine turbulente erste Märzwoche mit einem leichten Plus, während der Nasdaq etwa 2% zurückfiel.

Die Stärke der Februar-Arbeitsmarktzahlen wurde durch steigende Treasury-Renditen und Bedenken der Federal Reserve hinsichtlich der Inflation ausgeglichen. In einigen Ecken gab es Anzeichen für eine bevorstehende Korrektur. So wurde der Tech-Sektor in der vergangenen Woche noch immer geprügelt. Insbesondere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung