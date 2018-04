Aktien Frankfurt: Schwache Autobranche drückt Dax leicht ins Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch nach moderaten Gewinnen in die Verlustzone gedreht.



Eine Gewinnwarnung des Reifenherstellers Continental am späteren Vormittag drückte auf die Stimmung und zog die gesamte Autobranche mit nach unten. Gegen Mittag sank der deutsche Leitindex um 0,15 Prozent auf 12 566,47 Punkte.

Dass es nicht deutlicher abwärts gehe, sei der weiter positiven Stimmung an den US-Börsen zu verdanken, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Da es jedoch an Aufwärtsimpulsen durch deutsche Unternehmen mangele, dürfte sich der Dax vorerst schwer tun, wieder über die tags zuvor getestete Marke von 12 600 Punkten zu klettern.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen, der MDax , gewann um die Mittagszeit 0,18 Prozent auf 25 942,96 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax zeigte sich prozentual unverändert bei 2649,79 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,10 Prozent vor.

Im Dax sackten die Aktien von Continental mit minus 5,1 Prozent an das Index-Ende, nachdem der Autozulieferer und Reifenhersteller nun damit rechnet, 2018 nicht mehr ganz so profitabel zu sein wie bislang erwartet. Wechselkurs- und Bestandsbewertungseffekte im ersten Halbjahr würden vor allem die Ergebnisse der Reifensparte belasten und in der Folge auch auf die operative Jahresergebnis-Marge des Konzerns drücken.

Das zog auch die Branchenkollegen in Mitleidenschaft: Die Anteile von BMW verloren 0,7 Prozent, VW gaben ihre moderaten Gewinne ab und zeigten sich unverändert, Daimler sanken um 1,2 Prozent.

Die Daimler-Papiere litten allerdings auch unter einer Abstufung der britischen Bank Barclays. Analystin Kristina Church rät Anlegern, Daimler im Portfolio unterzugewichten. Für ihren Favoriten BMW, aber auch für VW, sieht sie mehr Spielraum nach oben. VW kam zudem im Skandal um manipulierte Abgaswerte ein wichtiger Gerichtserfolg in den USA zugute. In Salt Lake County und Hillsborough County wurden Klagen gegen VW wegen Umweltverstößen abgewiesen.

Die Aktien von Airbus profitierten im MDax mit einem Plus von 1 Prozent von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies. Das für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 zu erwartende Wachstum sowie das Ausschüttungspotenzial sind laut Analyst Sandy Morris auf dem aktuellen Kursniveau der Aktie noch längst nicht eingepreist.

Aurubis zogen mit 5,2 Prozent an die Index-Spitze, nachdem die Papiere der Kupferhütte die von Charttechnikern viel beachtete 200-Tage-Linie zurückerobern konnten, die als Indikation für den längerfristigen Trend gilt. Der Durchbruch des Aktienkurses von unten nach oben wird nun als Kaufsignal gewertet.

Für die Aktien von Deutz ging es im Nebenwerteindex SDax um 1,3 Prozent abwärts. Grund ist eine mögliche Wertkorrektur beim chinesischen Gemeinschaftsunternehmen Dalian, die laut dem deutschen Motorenbauer auch die eigenen Geschäftszahlen belasten könnte.

Die Papiere des TecDax-Neulings Isra Vision gewannen 3,4 Prozent. Der Automatisierungsspezialist bekräftigte nach einem Großauftrag aus dem Bereich der Displayglasinspektion seine Jahresziele und sieht seine strategische Ausrichtung bestätigt./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---