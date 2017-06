Aktien Frankfurt Schluss: Zurückhaltung vor wichtigen Ereignissen am Donnerstag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor einer Vielzahl möglicherweise marktbewegender Ereignisse am Donnerstag hat der Dax letztlich leicht nachgegeben.



Der deutsche Leitindex pendelte am Mittwoch um seinen Vortagesschluss und ging 0,14 Prozent tiefer bei 12 672,49 Punkten aus dem Handel. Angesichts hoher Gewinne bei den Versorgern schlug sich das Börsenbarometer damit noch recht wacker.

Bei den Nebenwerte-Indizes hingegen war die Nervosität der Anleger vor den wichtigen politischen und geldpolitischen Entscheidungen am Donnerstag deutlicher zu spüren. So fiel der MDax der mittelgroßen Unternehmen um 0,79 Prozent auf 25 247,09 Punkte, der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,29 Prozent auf 2303,20 Punkte.

Vor dem so genannten Super-Donnerstag wollten sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, schrieb Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. An diesem Tag stehen neben den Aussagen der Europäischen Zentralbank zur Geldpolitik vor allem die britischen Parlamentswahlen im Fokus. Zudem könnte die geplante Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs James Comey in den USA für weitere politische Turbulenzen sorgen. Im Hintergrund schwelt auch die Katar-Krise weiter./la/he