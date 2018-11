Aktien Frankfurt Schluss: Wenig Bewegung vor US-Zwischenwahlen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den anstehenden Zwischenwahlen zum US-Kongress haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt eine klare Positionierung gescheut.



Der Leitindex Dax pendelte um den Vortags-Schlusskurs und verlor letztlich 0,09 Prozent auf 11 484,34 Punkte. Damit knüpfte er an die verhaltene Vortagsentwicklung an, nachdem er in der vergangenen Woche per saldo mehr als drei Prozent gewonnen hatte.