Aktien Frankfurt Schluss: Weitere Verluste wegen Sorgen um Italien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sorgen um ein möglicherweise zunehmend europafeindliches Italien haben am Dienstag erheblich zugenommen und die Aktienmärkte weltweit belastet.



Das bekam auch der Dax zu spüren: Er knüpfte mit einem Minus von letztlich 1,53 Prozent auf 12 666,51 Punkte an den schwachen Vortag an. Damit entfernte sich der deutsche Leitindex weiter von der viel beachteten 13 000-Punkte-Marke.

Bei Neuwahlen in Italien im Herbst könne der Stimmenanteil der rechtspopulistischen Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung zu Lasten der etablierten Kräfte weiter steigen, vermutete Johannes Mayr von der BayernLB. "Zudem könnte ein Wahlkampf noch stärker in Richtung einer kritischen Haltung zu EU und Euro geführt werden", sagte der Anleihenexperte.

"Das Gespenst einer nächsten Euro-Krise macht die Runde", schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach gar von "ersten Spuren von Panik", vor allem am Anleihenmarkt. Dort setzte sich der Ausverkauf italienischer Staatspapiere fort: Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2014.