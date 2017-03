Aktien Frankfurt Schluss: Weiter Zurückhaltung vor US-Jobbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag trotz der Aussicht auf weiter fließendes Billiggeld der Europäischen Zentralbank abermals an der Hürde von 12 000 Punkten gescheitert.



Anleger blieben vor dem US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag vorsichtig. Der deutsche Leitindex war zwar am Donnerstagnachmittag über die psychologisch wichtige Marke gesprungen, konnte seine Gewinne aber nicht gänzlich verteidigen. Er schloss mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 11 978,39 Punkten.

Für den Index der mittelgroßen Konzerne MDax ging es um 0,22 Prozent auf 23 285,12 Punkte nach oben, während der TecDax auch wegen Verlusten beim Index-Schwergewicht Dialog Semiconductor um 0,30 Prozent auf 1949,22 Zähler fiel.

Seitens der EZB gab es angesichts einer weiterhin als schwach beurteilten Inflation keine Signale einer baldigen Straffung der Geldpolitik, wenngleich sie weniger Wachstumsrisiken als bisher sieht. Allerdings sei der Ton auf der Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi aus geldpolitischer Sicht insgesamt etwas straffer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Johannes Mayr von der BayernLB. Vor allem eine Normalisierung des Einlagensatzes könnte früher als erwartet kommen. Ein Argument hierfür sei eine Verringerung der Folgen der Negativzinsen.

Die Blicke der Anleger richten sich nun aber erst einmal auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Der ist für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung. Sie dürfte den Leitzins nach allgemeiner Marktmeinung noch im März anheben. Über das weitere Straffungstempo gehen die Meinungen aber auseinander. Neben den Beschäftigungszahlen steht daher insbesondere die Lohnentwicklung im Fokus. Deutlich steigende Arbeitsentgelte könnten die Fed zusätzlich unter Druck setzen./mis/he