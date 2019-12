Aktien Frankfurt Schluss: Vorweihnachtlich ruhig - MDax schafft Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag vor Weihnachten hat am deutschen Aktienmarkt Ruhe geherrscht.



Der Dax pendelte den Tag über in enger Spanne um den Schlusskurs vom Freitag. Er schloss 0,13 Prozent niedriger auf 13 300,98 Punkten. Damit hält sich der Leitindex aber nach wie vor auf hohem Niveau. Vor einer Woche hatte der Dax mit knapp 13 426 Punkten den höchsten Stand seit Anfang 2018 erreicht. Vom 23. Januar 2018 datiert das Rekordhoch von fast 13 597 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte knüpfte am Montag an den starken Lauf der vergangenen Wochen an und erklomm erneut ein Rekordhoch. Zum Schluss lag der Index der mittelgroßen Börsentitel noch 0,37 Prozent im Plus bei 28 545,29 Punkten./bek/he