Aktien Frankfurt Schluss: Trumps Protektionismus verunsichert die Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist angesichts der Unsicherheit über die künftige Wirtschaftspolitik in den USA holprig in die neue Woche gestartet.



Erste Details zu den Regulierungs- und Steuerplänen unter Donald Trump drückten den Dax am Montagnachmittag etwas deutlicher ins Minus. Am Ende schloss der Leitindex 0,73 Prozent tiefer bei 11 545,75 Punkten.

Für Robert Halver holen die Anleger angesichts der im Markt eingepreisten Vorschusslorbeeren erst einmal Luft. "Sie warten ab, was nun in den USA Realität wird", sagte der Marktanalyst von der Baader Bank. Trump gab am Montag erste grobe Hinweise zu den von ihm geplanten Handelsschranken. Den Unternehmen will er den Standort USA mit reduzierten Steuern und abgebauten Regulierungen schmackhaft machen. "Alles, was sie tun müssen, ist zu bleiben", sagte Trump und drohte andernfalls mit Strafzöllen.