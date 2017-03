Aktien Frankfurt Schluss: Trotz Trump und Brexit steigt Dax Richtung Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weder die politischen Misserfolge des US-Präsidenten Trump noch die anstehenden Brexit-Verhandlungen haben am Mittwoch die Anleger verschreckt: Gestützt von einem schwächeren Euro marschierte der Dax weiter in Richtung seines Rekordhochs.



Mit einem Plus von 0,44 Prozent auf 12 203,00 Punkte beendete der deutsche Leitindex den Handel. Von der vor knapp zwei Jahren erreichten alten Bestmarke bei 12 390 Punkten ist das deutsche Börsenbarometer damit nur noch 1,5 Prozent entfernt.

Der MDax stieg um 0,32 Prozent auf 23 655,58 Zähler, und der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,54 Prozent auf 2030,69 Punkte vor./ck/stb