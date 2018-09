Aktien Frankfurt Schluss: Thyssenkrupp und Euro stützen den Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kursfeuerwerk bei der Thyssenkrupp -Aktie hat am Donnerstag beim Dax für einen freundlichen Ton gesorgt.



Der deutsche Leitindex holte anfängliche Verluste auf und drehte am Nachmittag ins Plus, als eine geplante Aufspaltung des Industriekonzerns durchsickerte. Letztlich schloss der Dax bei 12 435,59 Punkten, was dem Kursbarometer einen Gewinn von 0,40 Prozent einbrachte.

Vor allem die Euphorie um eine geplante Aufspaltung von Thyssenkrupp sorgte dafür, dass die Dax-Anleger ihr anfängliches Zögern nach dem jüngsten Zinsschritt der US-Notenbank Fed ein Stück weit ablegten. Als weitere Stütze kam der schwache Euro hinzu, der für die Exporte hiesiger Unternehmen von Vorteil sein kann. Neue Querelen um den italienischen Staatshaushalt setzten die Gemeinschaftswährung genauso unter Druck wie starke Konjunkturdaten aus den USA, die umgekehrt den US-Dollar stärkten.