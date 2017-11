Aktien Frankfurt Schluss: Starker Euro drückt Dax ins Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag seine Gewinne nicht halten können und letztlich moderat nachgegeben.



Damit erging es ihm noch schlimmer als am Mittwoch, als ihn die negative Entwicklung an der Wall Street und insbesondere an der Technologiebörse Nasdaq sein komplettes Tagesplus gekostet hatte. Schuld war diesmal aber der deutlich erstarkende Euro , der tendenziell die Produkte hiesiger Unternehmen für Käufer außerhalb des Währungsraums verteuert.

Zum Handelsschluss stand der deutsche Leitindex 0,29 Prozent tiefer bei 13 023,98 Punkten. Für den abgelaufenen Monat verbuchte er damit einen Kursverlust von gut anderthalb Prozent. In der ersten Novemberwoche war der Dax noch bis auf eine historisches Bestmarke von 13 525 Punkte geklettert.