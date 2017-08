Aktien Frankfurt Schluss: Starker Euro bremst lustlosen Dax aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter starke Euro hat dem Dax am Montag kaum eine Chance für Kursgewinne gelassen.



Während eines insgesamt lustlosen Verlaufs lugte der deutsche Leitindex nur einmal kurz in die Gewinnzone hinein, stand zum Handelsschluss dann aber 0,37 Prozent tiefer bei 12 123,47 Punkten. Der MDax mit den Aktien mittelgroßer Unternehmen sank um 0,49 Prozent auf 24 642,50 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,48 Prozent auf 2255,56 Zähler.

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi hatte auf der internationalen Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole Ende vergangener Woche kaum Hinweise auf den kurzfristigen Kurs seiner Geldpolitik gegeben und sich auch nicht zur Kursstärke des Euro geäußert.

Daraufhin war der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung mit über 1,19 US-Dollar auf den höchsten Stand seit gut zweieinhalb Jahren geklettert. Am Montag rückte er zuletzt auf 1,1969 Dollar vor. Eine starke Gemeinschaftswährung kann die Exporte der hiesigen Unternehmen in Länder außerhalb der Eurozone erschweren. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1925 (Freitag: 1,1808) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8386 (0,8469) Euro./ajx/he