Aktien Frankfurt Schluss: Starker Euro befördert Dax noch tiefer ins Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste am Dienstag deutlich ausgeweitet.



Angesichts des Höhenfluges des Euro fiel der deutsche Leitindex um 1,25 Prozent auf 11 535,31 Punkte, nachdem er bereits zu Wochenbeginn seiner jüngsten Rally Tribut gezollt und etwas mehr als 1 Prozent eingebüßt hatte. Eine starke Gemeinschaftswährung kann Exporte in Länder außerhalb der Europäischen Union verteuern. Auf Monatssicht ergab sich für das Börsenbarometer noch ein Plus von 0,47 Prozent.

Der MDax gab am Dienstag um 0,57 Prozent auf 22 465,86 Punkte nach. Der Technologie-Index TecDax verlor 0,81 Prozent auf 1830,64 Punkte.

Der deutsche Aktienmarkt litt zudem unter Kursverlusten an der tonangebenden Wall Street. Dort verunsichert die Politik des neuen Präsidenten Donald Trump weiterhin die Anleger. Hinzu kamen negative Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten./la/he