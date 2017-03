Aktien Frankfurt Schluss: Spekulation über EZB-Zinsschritt drückt Dax ins Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Spekulationen über eine mögliche frühere Zinsanhebung in der Eurozone und bröckelnde Gewinne an der Wall Street haben den Dax am Freitag belastet.



Nach einem freundlichen Verlauf drehte der deutsche Leitindex in die Verlustzone und beendete den Tag mit minus 0,13 Prozent auf 11 963,18 Punkte. Im Wochenverlauf bedeutet dies einen Abschlag von einem halben Prozent.

Die US-Arbeitsmarktdaten fielen hingegen wie erwartet stark aus, so dass einer Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed am Mittwoch nichts mehr im Wege stehen sollte, wie Analyst Ralf Umlauf von der Helaba kommentierte.