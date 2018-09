Aktien Frankfurt Schluss: Solide vor Fed-Entscheid - BMW mit Gewinnwarnung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erneute Kursturbulenzen im Autosektor haben den Dax am Dienstag insgesamt kalt gelassen.



Während eine Gewinnwarnung von BMW die ganze Autobranche mächtig unter Druck brachte, zeigte sich der deutsche Leitindex relativ unbeeindruckt. Am Ende eines schwerfälligen Tages brachte er mit 12 374,66 Punkten ein Plus von 0,19 Prozent über die Ziellinie. In der zweiten Börsenreihe dagegen schloss der MDax 0,04 Prozent schwächer bei 26 095,22 Zählern.

Kurz vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch wollten sich die Aktienanleger nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Während sich die meisten Akteure einig sind, dass die Währungshüter erneut an der Zinsschraube drehen werden, gilt vor allem der künftige Zinspfad als unklar. Nachdem EZB-Präsident Mario Draghi am Vortag auf eine steigende Teuerung verwiesen hatte, steht dabei laut Jochen Stanzl von CMC Markets erneut das Thema Inflation im Mittelpunkt. Er verwies darauf, dass Aussagen der Fed dazu im Januar bereits zu einem Einbruch an den Aktienmärkten geführt hätten./tih/he