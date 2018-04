Aktien Frankfurt Schluss: Sinkende US-Renditen stützen Dax erneut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Kursgewinnen hat sich der deutsche Aktienmarkt ins Wochenende verabschiedet.



Wie schon am Vortag erhielt der Dax Rückenwind von den Anleiherenditen in den USA, diese gingen den zweiten Tag in Folge zurück. Der deutsche Aktienindex stieg am Freitag schließlich um 0,64 Prozent auf 12 580,87 Punkte. Im Verlauf war er bis auf knapp 12 628 Zähler geklettert. Einmal mehr blieb dem Dax damit der nachhaltige Sprung über 12 600 Zähler versagt. Seit Anfang Februar schon erweist sich diese Hürde als zu hoch. Im Verlauf dieser Woche brachte es der Dax auf einen Gewinn von 0,32 Prozent.

"Der entscheidende Funke für einen klaren Ausbruch des Dax nach oben scheint zu fehlen", sagte Robert Greil, Chefstratege der Privatbank Merck Finck. So deute sich mit Blick auf die Politik kein Durchbruch in Sachen Zollverhandlungen mit den USA an. Die EZB habe am Vortag keinen Impuls gegeben und auch von der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch erwartet sich Greil nicht einen solchen. Selbst die bislang gut verlaufene Saison der Quartalsberichte in den USA habe die Börsen nicht anschieben können.