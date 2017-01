Aktien Frankfurt Schluss: Schwache Autowerte und Brexit-Sorgen belasten Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Brexit-Sorgen und Strafzoll-Drohungen von Donald Trump gegen deutsche Autobauer haben am Montag die Dax-Anleger verunsichert.



An den Verlusten gleich zum Handelsstart änderte sich bis zum Sitzungsende nicht mehr viel: Der Leitindex schloss 0,64 Prozent tiefer auf 11 554,71 Punkten. Am Freitag hatte das Barometer noch rund ein Prozent gewonnen.

Angesichts eines Kurssprungs bei den Aktien von Hugo Boss rückte dagegen der MDax der mittelgroßen Werte am Montag um 0,13 Prozent auf 22 528,75 Punkte vor. Bei 22 556,40 Punkten hatte er zudem im Verlauf ein Rekordhoch erreicht. Beim Technologiewerte-Index TecDax stand ein Plus von 0,48 Prozent auf 1849,36 Punkte zu Buche./ajx/he