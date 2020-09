Aktien Frankfurt Schluss: Robuste Nasdaq und EZB treiben Kurse hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Ende des Kursverfalls an der US-Technologiebörse Nasdaq und die Aussicht auf eine etwas optimistischere Europäische Zentralbank (EZB) haben am Mittwoch die Kurse deutscher Aktien stark nach oben getrieben.



Der Dax kletterte um 2,07 Prozent auf 13 237,21 Punkte. Er ließ damit die hartnäckige Widerstandszone der vergangenen Tage oberhalb von 13 100 Zählern erst einmal hinter sich. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gewann 1,19 Prozent und schloss mit 27 534,84 Punkten.

An der Nasdaq beendeten die Papiere von Tech-Giganten wie Apple , Amazon und der Google -Holding Alphabet den jüngsten Ausverkauf. Dieser hatte auch am deutschen Markt auf die Stimmung der Investoren gedrückt. Auch die beiden Technologietitel im Dax, SAP und Infineon , legten wieder kräftig zu.

Als am Nachmittag die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass die EZB auf ihrer Sitzung am Donnerstag die Prognosen für das Wirtschaftswachstum leicht anheben dürfte, baute der Dax die Gewinne noch aus. Nächstes Ziel der Optimisten am Markt dürfte nun das Hoch der vergangenen Woche bei 13 460 Punkten sein./bek/jha/