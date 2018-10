Aktien Frankfurt Schluss: Rasante Talfahrt drückt Dax auf Jahrestief

Weitere Suchergebnisse zu "SDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einer immer steileren Talfahrt ist der Dax am Mittwoch auf den tiefsten Stand dieses Jahres gefallen.



Knapp über 11 700 Punkten stabilisierte sich der Leitindex dann. Zu den Sorgen über eine deutliche Neuverschuldung Italiens im kommenden Jahr kam am Nachmittag wachsender Druck aus den USA. Dort weiteten vor allem Technologiewerte nach einem schwachen Handelsstart ihre Verluste spürbar aus, was sich umgehend auch europaweit widerspiegelte.