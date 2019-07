Aktien Frankfurt Schluss: Ohne die US-Börsen geht beim Dax nicht viel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne die Unterstützung aus den USA ist dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag etwas der Schwung ausgegangen.



Wegen des Feiertags "Independence Day" blieben die US-Börsen geschlossen. Das sorgte hierzulande für überschaubare Kursbewegungen bei geringen Handelsumsätzen.

Immerhin brachte es der Dax nach dem impulsarmen Geschehen auf ein moderates Plus von 0,11 Prozent auf 12 629,90 Punkte. Der Leitindex kletterte auf ein weiteres Hoch seit August vergangenen Jahres. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,19 Prozent auf 26 063,37 Punkte vor.

Investoren könnten sich auch aus taktischen Gründen bedeckt gehalten haben: Denn am Freitag wird in den USA der Arbeitsmarktbericht für den Juni veröffentlicht, das konjunkturelle Highlight der Woche. Sollten die Zahlen zu Beschäftigung und Löhnen und Gehältern enttäuschen, könnte das die Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA befeuern. Das wiederum könnte die Aktienkurse weiter nach oben treiben, profitieren doch viele Unternehmen von niedrigen Zinsen. Auch nimmt die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen bei sinkenden Zinsen tendenziell zu./bek/he