Aktien Frankfurt Schluss: Minimales Plus im Dax - MDax erreicht Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seine Verluste im Tagesverlauf abschütteln können.



Der MDax der mittelgroßen Werte kletterte zugleich auf ein Rekordhoch. Unterstützung kam einmal mehr aus den USA, denn dort erholten sich der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und auch die Nasdaq-Börsen von ihren Verlusten nach dem Handelsstart.

Letztlich schloss der deutsche Leitindex mit plus 0,06 Prozent bei 14 049,89 Punkten. Auf Wochensicht zeigte er sich damit ebenso nahezu unverändert mit minus 0,05 Prozent. Der MDax legte am Freitag um 0,15 Prozent auf 32 595,23 Punkte zu, nachdem er zeitweise bis auf knapp 32 634 Punkte gestiegen war.

Das Ringen um die Marke von 14 000 Punkten im Dax habe sich an diesem Tag zunächst fortgesetzt, so Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Auf der einen Seite richteten optimistische Anleger ihren Blick in die Zukunft und hofften auf "ein positives wirtschaftliches Umfeld nach Corona". Auf der anderen Seite stünden pessimistische Anleger, "die sehen, dass sich durch die ständig verlängerten Lockdowns auch die wirtschaftliche Erholung noch weiter nach hinten verschieben wird".

Alles in allem aber rechnen Börsenexperten in nächster Zeit mit einer Fortsetzung der Rally dies- und jenseits des Atlantiks. "Die Verschnaufpausen an den Aktienmärkten sind nach wie vor von nur kurzer Dauer", wie Analyst Markus Reinwand von der Helaba schreibt. Getrieben sieht sie diese Entwicklung nach wie vor durch einen Mangel an Anlagealternativen./ck/he