Aktien Frankfurt Schluss: Konjunktursorgen drücken auf die Kurse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es zu Wochenbeginn deutlich bergab gegangen.



Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Europa sowie ein Dämpfer in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China drückten am Montag auf die Stimmung.

Der Dax büßte letztlich 1,01 Prozent auf 12 342,33 Punkte ein. Im Tagesverlauf war er sogar unter die Marke von 12 300 Punkten gefallen, die ihm zuletzt als Unterstützung gedient hatte. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex per saldo auf der Stelle getreten und so der vorangegangenen Erholungsrally Tribut gezollt. Der MDax , in dem sich Deutschlands mittelgroße Börsenunternehmen versammeln, schloss am Montag 1,18 Prozent im Minus bei 25 992,39 Punkten./gl/he