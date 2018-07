Aktien Frankfurt Schluss: Kaum verändert - Trump verunsichert Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geopolitik hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag einmal mehr zögern lassen.



Drohungen der USA gegen den Iran und die anhaltenden Sorgen um den US-Handelsstreit mit China brockten dem Dax einen holprigen Wochenbeginn ein. Der deutsche Leitindex bewegte sich den Tag über moderat im Minus, wobei sich kurze Ausflüge über die Gewinnschwelle zweimal als Strohfeuer entpuppten. Am Ende gab der Dax um 0,10 Prozent auf 12 548,57 Punkte nach.

Bei seinen deutschen Indexkollegen waren die Vorzeichen derweil unterschiedlich: Für den MDax ging es um 0,17 Prozent auf 26 526,92 Punkte nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax hingegen schaffte es am Ende mit 2886,13 Punkten über die Gewinnschwelle. Dies entsprach einem Aufschlag von 0,25 Prozent.

Einmal mehr sorgte Donald Trump an der Börse für die größten Schlagzeilen. Nachdem er die Märkte zuletzt schon mit der Androhung zusätzlicher Zölle auf China-Einfuhren belastet hatte, spitzte sich nun der Iran-Konflikt mit gegenseitigen Drohungen wieder zu. Laut Thomas Altmann von QC Partners hat der US-Präsidenten damit "die nächste politische Großbaustelle aufgemacht"./tih/he