Aktien Frankfurt Schluss: Kaum Bewegung am deutschen Aktienmarkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist auch am Mittwoch in einem extrem ruhigen Börsenumfeld kaum vom Fleck gekommen.



Der Dax ging mit plus 0,02 Prozent bei 11 474,99 Punkten aus dem Handel, nachdem er sich im Verlauf nur in einer engen Spanne von gut 16 Punkten bewegt hatte. Damit notiert der Leitindex aber weiter auf dem höchsten Niveau seit mehr als einem Jahr. Für 2016 steht bislang ein Plus von 6,8 Prozent auf der Kurstafel.

Der MDax der mittelgroßen Werte erreichte bei 22 177,48 erneut einen Rekordstand, bevor er bei einem Plus von 0,06 Prozent auf 22 154,86 Punkten schloss. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,09 Prozent auf 1811,42 Punkte./ajx/he