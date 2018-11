Aktien Frankfurt Schluss: Italien-Sorgen trüben erneut die Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Erholungsversuch des Dax hat sich am Donnerstag als Strohfeuer erwiesen.



Als Belastung machten Börsianer den anhaltenden Haushaltsstreit zwischen der Europäischen Union (EU) und Italien aus. Dass sich die EU und London vor dem Brexit-Gipfel am Sonntag "im Prinzip" auf eine politische Erklärung zu ihren künftigen Beziehungen geeinigt haben, ließ die Anleger kalt. Da an der Wall Street wegen des Feiertags "Thanksgiving" kein Aktienhandel stattfand, fielen Impulse von dieser Seite aus.