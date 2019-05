Aktien Frankfurt Schluss: Handelsstreit setzt den Kursen erneut zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der rauhe Wind zwischen den USA und China hat die Anleger am Donnerstag wieder in die Flucht getrieben.



Die Sorge vor einem eskalierenden Handelskonflikt zog den Dax immer weiter nach unten, am Ende ging der deutsche Leitindex 1,69 Prozent tiefer bei 11 973,92 Punkten aus dem Handel. Nach einem kurzen Aufbäumen zur Wochenmitte steht er nun erstmals seit Mitte April wieder unter der Marke von 12 000 Punkten.

Zwar finden ab diesem Donnerstag neue Gespräche zwischen den USA und China statt, die Tonalität ist jedoch zuletzt auf beiden Seiten mit gegenseitigen Drohungen wieder ruppiger geworden. US-Präsident Donald Trump warf der chinesischen Führung die Rücknahme bereits gemachter Zusagen vor und will ab Freitag höhere Sonderzölle erheben, worauf China mit angedrohter Vergeltung reagierte. Angesichts der gegenseitigen Rhetorik ist die Hoffnung auf eine baldige Lösung des Handelsstreits mittlerweile wieder so gut wie verflogen.

Der Abwärtsstrudel wurde am Nachmittag nochmals verstärkt von den ebenfalls fallenden US-Börsen. Vor diesem Hintergrund ging es auch für den MDax deutlich um 1,64 Prozent bergab auf 25 224,04

