Aktien Frankfurt Schluss: Handelskonflikt schickt Dax auf Tief seit Anfang April

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Hiobsbotschaften zum Handelskrieg der USA haben den Dax am Freitag wieder stark ins Minus gedrückt.



Der deutsche Leitindex knickte um 1,47 Prozent auf 11 726,84 Punkte ein und erreichte damit das tiefste Niveau seit Anfang April. Mit einem Minus von rund 5 Prozent verzeichnete der Dax den ersten Verlustmonat in diesem Jahr. Auf Wochensicht ergibt sich ein Abschlag von 2,37 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitag 0,58 Prozent auf 24 776,52 Zähler.

Noch am Vortag hatten die hiesigen Börsen im Feiertagshandel leicht zulegen können, doch blieb es beim kurzen Strohfeuer. Dass US-Präsident Donald Trump nun auch dem Nachbarland Mexiko als Vergeltung für illegale Migration Strafzölle ankündigte, fachte die Sorgen der Anleger um die Weltwirtschaft weiter an. "Es scheint, als wären aus Sicht des Präsidenten der USA Strafzölle das Allheilmittel für sämtliche Probleme", sagte Analyst Timo Emden von Emden-Research. Für Anleger gelte es nun in erster Linie, sich in Sicherheit zu bringen./la/he