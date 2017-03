Aktien Frankfurt Schluss: Gute US-Daten treiben Dax auf Hoch seit April 2015

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Konjunkturdaten aus den USA haben am deutschen Aktienmarkt für einen Befreiungsschlag gesorgt.



Der Leitindex Dax zog am Dienstag im Handelsverlauf kräftig an und erklomm bei 12 158 Punkten den höchsten Stand seit April 2015. Seinerzeit war er bei 12 390 Zählern auf seinen bisherigen Rekordstand gestiegen.

Der Dax knüpfte am Dienstag nach zuletzt mäßiger Kursentwicklung wieder an seinen langfristigen Aufwärtstrend an und gewann 1,28 Prozent auf 12 149,42 Punkte. Die anderen viel beachteten Aktienindizes zogen ebenfalls an: Das Kursbarometer der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg um 0,95 Prozent auf 23 579,51 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,42 Prozent auf 2019,75 Zähler und steht damit auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2001.

Die Verbraucherstimmung in den Vereinigten Staaten machte im März einen großen Sprung nach oben und erreichte den höchsten Stand seit über 16 Jahren. Die Nachricht sei in Anbetracht des bereits unerwarteten Anstiegs im Vormonat sehr positiv zu beurteilen und mit einem robusten Konsumwachstum vereinbar, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba./la/stb