Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - MDax und SDax mit Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag des Machtwechsels in den Vereinigten Staaten haben die Anleger einmal mehr auf die politischen und wirtschaftlichen Versprechen des Demokraten Joe Biden gesetzt.



Die am Dienstag beschlossene Verlängerung des Lockdowns in Deutschland war am Markt bereits erwartet worden und bremste die Anleger in ihrer Kauflaune nicht.

Der Dax ging am Mittwoch mit einem Aufschlag von 0,77 Prozent auf 13 921,37 Punkte aus dem Handel. MDax und SDax kletterten sogar auf Rekordhochs. Der Index der mittelgroßen Werte schloss mit plus 0,92 Prozent auf 31 577,89 Zählern. Der Nebenwerte-Index SDax rückte um 1,54 Prozent auf 15 578,81 Punkte vor. Auch europaweit und in den USA wurden Gewinne verbucht.

Biden, der an diesem Mittwoch in den USA als 46. Präsident vereidigt wird, hatte ein insgesamt 1,9 Billionen US-Dollar schweres Konjunkturpaket zur Bekämpfung der Pandemie angekündigt. Nun müsse er beweisen, "dass die Vorschusslorbeeren, mit denen die Finanzmärkte ihn bedacht haben, auch gerechtfertigt sind", sagte Analystin Esther Reichelt von der Commerzbank . Im Kampf gegen die Pandemie sollte er also schnelle Ergebnisse liefern, um die Anleger bei Laune zu halten. Wie Reichelt ergänzt, lassen sich große Teile seines Pakets aber nur in Zusammenarbeit mit den Republikanern umsetzen.

Mit Blick auf die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland hieß es seitens der LBBW, dass ökonomisch gesehen das Schlimmste vermieden wurde. "Die beschlossenen Maßnahmen greifen stärker in das Wirtschaftsgeschehen ein, aber die Träger der konjunkturellen Erholung - insbesondere die Industrie - bleiben weitgehend verschont."/ck/he