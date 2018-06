Aktien Frankfurt Schluss: Euphorie bei Techwerten beflügelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Begeisterung für Technologiewerte dies- und jenseits des Atlantiks hat am Dienstag die Indizes am deutschen Aktienmarkt weiter angeschoben.



Das Technologiewerte-Barometer TecDax stand mit in der Spitze erreichten 2859 Punkten so hoch wie zuletzt 2001. Im späten Handel ging dem Index dann aber die Puste aus. Er schloss 0,58 Prozent höher auf 2831,70 Punkten. Auch der europäische Branchenindex Stoxx 600 Technology stieg am Dienstag auf ein 17-Jahres-Hoch.

"Die Techwerte ziehen mit ihren US-amerikanischen Pendants nach oben, nachdem Aktien wie Apple und Amazon mit immer neuen Hochs den Nasdaq 100 weiter anschieben, kommentierte Experte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. Die Branche werde primär angetrieben durch das innovative Umfeld, sagte Experte Karl Fingerhut von der FV Frankfurter Vermögen.