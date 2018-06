Aktien Frankfurt Schluss: Erleichterung über neue italienische Regierung

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben die Ernennung der neuen italienischen Regierung am Freitag erleichtert aufgenommen.



Die nun in Kraft gesetzten US-Strafzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumimporte, die über entsprechende Vergeltungsmaßnahmen zu einem Handelskrieg führen könnten, ließen die Kurse ebenso kalt wie ein abermals starker amerikanischer Arbeitsmarktbericht.