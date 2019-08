Aktien Frankfurt Schluss: Erholung nach jüngstem Ausverkauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seine jüngste Talfahrt erst einmal gestoppt.



Am Markt dominierte letztlich die Erleichterung, dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China vorerst nicht weiter verschärft hat. Dieser hatte die Aktienmärkte in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gezogen. Damit beendete der deutsche Leitindex den Tag 0,71 Prozent höher bei 11 650,15 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich minimal ins Minus gerutscht war. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg um 0,73 Prozent auf 25 125,86 Punkte.

Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets schrieb, die Anleger wägten derzeit ab zwischen den Belastungen durch den US-chinesischen Handelskonflikt und den Entlastungen durch die Geldpolitik. In Indien, Thailand und Neuseeland hätten gleich drei Zentralbanken in Asien die Zinsen teils stärker als erwartet gesenkt. Niedrigere Zinsen lassen Aktien gegenüber anderen Anlageformen wie Anleihen in einem günstigeren Licht erscheinen./la/fba