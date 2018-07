Aktien Frankfurt Schluss: Einigung im Asylstreit gibt Dax Auftrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag dank des Kompromisses im Asylstreit wieder etwas erholt.



"Das befürchtete Auseinanderbrechen der Union aus CDU und CSU wurde abgewendet", kommentierte Experte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axitrader warnte zugleich allerdings vor zu viel Euphorie. "Die Risikofaktoren bleiben", sagte er und verwies unter anderem auf Sorgen über eine sich abschwächende Wirtschaft in China samt und den fallenden Yuan. Zudem würden auch die Konsequenzen des an Schärfe gewinnenden Handelskonflikts zunehmend in der realen Wirtschaft spürbar.

Der deutsche Leitindex Dax , der im Handelsverlauf zeitweise um mehr als anderthalb Prozent gestiegen war, beendete den Tag letztlich mit einem Plus von 0,91 Prozent auf 12 349,14 Punkte. Für den MDax ging es um 0,84 Prozent auf 25 877,20 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,41 Prozent auf 2705,21 Zähler./ck/he