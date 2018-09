Aktien Frankfurt Schluss: Draghi-Aussagen belasten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dax-Anleger sind am Montag nach der jüngsten Erholung etwas zurückgerudert.



Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi am Nachmittag setzten den deutschen Leitindex zusätzlich unter Druck. Nach zwei starken Börsenwochen schloss das Barometer 0,64 Prozent tiefer auf 12 350,82 Punkten. Ein robust ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex hinterließ kaum Spuren.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am ersten Tag seiner neuen Zusammensetzung 0,90 Prozent auf 26 106,25 Punkte.

Draghi sieht in der Eurozone Preisauftrieb durch höhere Löhne. Anleger wiederum sehen für gewöhnlich in einer anziehenden Inflation die Gefahr steigender Leitzinsen - für die Aktienmärkte ist dies tendenziell eine Belastung. Die Währungshüter der Eurozone hatten es mit Zinsanhebungen bislang nicht eilig. In den USA ist das anders: Dort dürfte die Notenbank Fed an diesem Mittwoch den Leitzins zum achten Mal in Folge erhöhen./ajx/he