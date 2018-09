Aktien Frankfurt Schluss: Deutliche Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kursrutsch an der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat am Mittwoch den bereits angeschlagenen deutschen Aktienmarkt weiter unter Druck gebracht.



Der Dax sackte dicht an die Marke von 12 000 Punkten, denn zusätzlich belasteten noch enttäuschende Quartalszahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer . Der weiter ungelöste Handelsstreit drückt ebenfalls nach wie vor auf die Stimmung der Anleger.

Nachdem der Leitindex in den vorangegangenen Handelstagen unter die 12 400-Punkte-Marke gesackt war, fiel er nun auch deutlich unter die laut Analysten nächste Unterstützung bei 12 160 Zählern. Mit einem Abschlag von 1,39 Prozent auf 12 040,46 Punkte ging das deutsche Börsenbarometer aus dem Tag.