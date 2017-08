Aktien Frankfurt Schluss: Dax weiter erholt und über 12 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag an seine Vortages-Erholung angeknüpft und sich problemlos über der Marke von 12 000 Punkten gehalten.



Mit einem Plus von 0,44 Prozent stand der deutsche Leitindex zum Handelsende bei 12 055,84 Punkten, nachdem es in der Spitze bis auf 12 115,55 Zähler hoch gegangen war. Im Monat August verbuchte der Dax gleichwohl ein Minus von einem guten halben Prozent.

Geopolitische Sorgen wegen Nordkorea gerieten gerade wieder etwas in den Hintergrund und jüngste Konjunkturdaten aus China, der Eurozone und den USA seien zuletzt meist erfreulich ausgefallen, kommentierte Analyst Mike van Dulken vom Handelshaus Accendo Markets die wieder etwas gestiegene Risikobereitschaft der Investoren. Experte David Madden von CMC Markets UK mahnte jedoch, dass einige Händler die zuletzt positiven Kursentwicklungen der wichtigsten europäischen Aktien-Indizes anscheinend nur als kurze Erholung in einem insgesamt breiteren Abwärtstrend sähen.