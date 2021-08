Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit verhaltenem Wochenauftakt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung und nur wenig verändert ist der deutsche Aktienmarkt in die neue Woche gestartet.



Der Dax zeigte sich im Handelsverlauf relativ träge und schloss mit einem Minus von 0,10 Prozent bei 15 745,41 Punkten. Den Rekord von 15 810 Zählern hat er damit ähnlich knapp verpasst wie bereits am Freitag nach starken US-Arbeitsmarktdaten. Der MDax der mittelgroßen Werte endete am Montag mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 35 606,69 Zählern./edh/he