Aktien Frankfurt Schluss: Dax unverändert - Anleger weiter vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Rally am deutschen Aktienmarkt im Dezember und einem starken Jahresauftakt haben sich die Anleger am Mittwoch weiter zurückgehalten.



Der Dax ging prozentual unverändert bei 11 584,31 Punkten aus dem Handel. Positiv ausgefallene Konjunkturdaten für den Euroraum bewegten kaum.

Am Montag, dem ersten Handelstag des neuen Jahres, hatte das deutsche Börsenbarometer noch an sein fast siebenprozentiges Plus aus dem Vormonat angeknüpft und um ein weiteres Prozent zugelegt. Erstmals wieder seit Mitte August 2015 hatte es auch wieder die Hürde von 11 600 Punkten übersprungen. Am Dienstag schreckten die Anleger dann vor der eigenen Courage erstmals wieder zurück. Es folgten moderate Verluste. "Irgendwie", so kommentierte Marktbeobachter Jens Klatt, "hat man das Gefühl, dass nicht mehr viel fehlt und der Dax zu einem signifikanteren Rücksetzer unter 11 000 Punkten ansetzt."