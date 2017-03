Aktien Frankfurt Schluss: Dax tut sich weiter schwer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mangels frischer Impulse ist der Dax am Dienstag weiterhin nicht in Tritt gekommen.



In einem weltweit zögerlichen Marktumfeld ging der Leitindex bei 11 966,14 Punkten aus dem Handel. Nach zuletzt drei Tagen mit roten Vorzeichen brachte er damit aber immerhin ein kleines Plus von 0,06 Prozent über die Ziellinie.

Laut Marktanalyst Mike van Dulken von Accendo Markets blieben die Anleger angesichts der stockenden Wall Street, einer sich abzeichnenden US-Leitzinserhöhung und politischer Risiken vorsichtig. Nach dem Fall unter die Marke von 12 000 Punkten am Vortag scheine es aber, als ob der Dax bei 11 950 Punkten Unterstützung erhalte.