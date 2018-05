Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotz leichter Schwäche über 13000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax ist am Ende einer weiteren starken Woche die Luft ausgegangen.



Die Marke von 13 000 Punkte hielt aber nach der mittlerweile siebenwöchigen Gewinnserie. Der deutsche Leitindex fiel am Freitag um 0,17 Prozent auf 13 001,24 Punkte. Für die abgelaufene Woche bedeutete das aber immer noch ein Plus von rund 1,4 Prozent.

Der MDax fiel zum Wochenschluss um 0,16 Prozent auf 26 699,86 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax gab um 0,28 Prozent auf 2779,50 Punkte nach./mis/he