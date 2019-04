Aktien Frankfurt Schluss: Dax steuert auf Jahreshoch zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag erneut den Vorwärtsgang eingelegt.



Nach einem lethargischen Vormittag zog der Dax gegen Mittag an und schloss am Ende 0,62 Prozent höher auf 11 754,79 Punkten. Damit führte er die Kursavancen vom Wochenauftakt fort. Unterstützung erfuhr der Dax vor allem von den Papieren der Autohersteller und ihrer Zulieferer. Diese waren wie schon am Vortag gesucht.

In unmittelbare Reichweite ist nun das Jahreshoch von Mitte März bei 11 823 Zählern gerückt. Darüber wartet der höchste Stand seit Mitte Oktober. Einige Börsianer argumentierten, dass Anleger in diesem Fall unter Handlungsdruck geraten. "Jetzt sind viele gezwungen, auf den fahrenden Zug aufzuspringen", sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets, um die Kurs-Rally nicht komplett zu verpassen.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax rückte am Dienstag um 0,36 Prozent auf 25 155,47 Punkte vor. Er konnte sich damit noch etwas weiter von der 25 000er Marke nach oben absetzen./bek/he