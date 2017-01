Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt wieder bis knapp 11 600 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch wieder etwas vorgewagt.



Der Dax nahm erneut Tuchfühlung zur Marke von 11 600 Punkten auf und blieb zum Handelsschluss mit Erreichen des Tageshochs bei 11 599,39 Punkten nur knapp darunter. Zum Vortag gewann der Leitindex damit 0,51 Prozent. Mit einem nachhaltigen Überschreiten der Marke von 11 600 Punkten tat sich der Index in diesem Jahr bislang schwer. Per saldo ist er seit seinem starken Jahresauftakt kaum vom Fleck gekommen.

Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, legte zum Handelsende am Mittwoch um 0,69 Prozent zu und erreichte mit 22 631,05 Punkten erneut eine Bestmarke. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,14 Prozent auf 1838,47 Punkte.

Marktteilnehmer richteten nun ihren Fokus auf die beiden wichtigen Ereignisse der nächsten zwei Tage mit dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag und der Amtseinführung von Donald Trump als neuer US-Präsident am Freitag, sagten Händler./ajx/he