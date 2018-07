Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt weiter - Beste Börsenwoche seit März

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag an seine Vortagesgewinne angeknüpft.



Letztlich gewann der Leitindex 0,40 Prozent auf 12 860,40 Punkte und untermauerte so seinen höchsten Stand seit Mitte Juni. Im Vergleich zur Vorwoche brachte der deutsche Leitindex ein Plus von etwa 2,4 Prozent über die Ziellinie. Er verbuchte so nicht nur die vierte positive Handelswoche in Folge, sondern auch seine erfolgreichste seit März.

Die Anleger setzten zu Wochenschluss weiter auf Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU. Außerdem sorgten starke Wachstumsdaten aus den USA für gute Laune. Alles in allem sei daher feststellbar, dass der "Risikoappetit wieder zugenommen" hat, wie Analyst Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda sagte. Unterstützung erhielt der deutsche Leitindex auch charttechnisch. Neuerdings wird er wieder über der 200-Tage-Linie gehandelt, einem unter Charttechnikern vielbeachteten Indikator für den längerfristigen Trend.