Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt auf höchsten Stand seit Mai 2018

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch nach dem starken Lauf der vergangenen Handelstage auf den höchsten Stand seit Mai 2018 gestiegen.



Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex bis auf knapp 13 188 Punkte zu und schloss letztlich mit einem Plus von 0,24 Prozent auf 13 179,89 Punkten. Der MDax gewann 0,33 Prozent auf 26 962,52 Zähler.

Zu Wochenbeginn hatte der Dax erstmals wieder seit dem vergangenen Jahr die Hürde von 13 000 Punkten übersprungen. Die charttechnisch orientierten Experten von Index-Radar sehen nun "im Idealfall noch Luft bis in den Bereich alter Rekorde". Anfang 2018 hatte der Dax bei 13 596 Punkten seine Bestmarke aufgestellt - bis dorthin fehlen ihm aktuell rund drei Prozent. Derweil hält Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader die Stimmung auf dem Börsenparkett fast schon für "zu gut". Die derzeitige Rally nehme ein positives Ende im Handelsstreit zwischen China und den USA schon vorweg./ck/he