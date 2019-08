Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt nach Entspannungssignalen im Zollstreit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistischere Töne im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie Aussichten auf ein Ende der Regierungskrise in Italien haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag wieder frischen Schwung nach oben gegeben.



Der Dax schloss mit einem Plus von 1,18 Prozent bei 11 838,88 Punkten. Der MDax , der die Aktien für mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, stieg um 1,14 Prozent auf 25 390,10 Zähler.

Börsianer werteten aktuelle Kommentare aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium positiv, man sei in Gesprächen mit der US-Seite. Einen nur vorübergehenden Dämpfer erhielt der Dax im späten Handel von Aussagen des Chefs der niederländischen Notenbank, Klaas Knot. Demnach gibt es gegenwärtig für die Europäische Zentralbank (EZB) keine Notwendigkeit, die Käufe von Staatsanleihen wieder aufzunehmen. Die Wirtschaft der Eurozone sei nicht so schwach, sagte Knot, der auch im Rat der EZB über die Geldpolitik mitentscheidet./edh/fba