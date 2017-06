Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet freundlich in den Juni

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erhoffte Dax-Ausbruch über die Marke von 12 700 Punkten hat am Donnerstag weiter auf sich warten lassen.



Zwar schloss der deutsche Leitindex 0,40 Prozent höher bei 12 664,92 Punkten und startete damit freundlich in den Börsenmonat Juni. Er steckt aber weiter in der Handelsspanne von rund 200 Punkten seit seinem Rekordhoch Mitte Mai und dem anschließenden Kursrückschlag fest. Für den vergangenen Monat hatte der Dax daher lediglich ein Plus von knapp anderthalb Prozent ins Ziel gerettet.

Aus technischer Sicht befinde sich der Dax noch weiterhin in einem "neutralen Bereich", schrieb Marktbeobachter Milan Cutkovic von Axitrader. "Bis entweder der Widerstand bei 12 700 oder die Unterstützung bei 12 500 Punkten klar durchbrochen werden, bleibt Konsolidierung angesagt." Gute Daten vom US-Arbeitsmarkt, die als Indikatoren für den am Freitag anstehenden, offiziellen monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung gelten, hatten ebenso kaum Einfluss auf den Dax wie andere Konjunkturdaten.