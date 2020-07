Aktien Frankfurt Schluss: Dax stagniert - Guter Ifo-Index versus Virussorgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach dem Rückschlag vom Freitag zum Wochenauftakt stabilisiert.



Der deutsche Leitindex ging am Montag prozentual unverändert bei 12 838,66 Punkten aus dem Handel. Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,14 Prozent auf 26 612,95 Punkte nach.

Stützend wirkte ein etwas besser als erwartet ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex: Die Stimmung deutscher Unternehmen hatte sich im Juli den dritten Monat in Folge aufgehellt. Insgesamt werden die Sorgen am Markt vor einer neuen Corona-Welle aber wieder größer.

Angesichts der in vielen Erdteilen nicht unter Kontrolle befindlichen Pandemie dürfte der Weg der konjunkturellen Erholung steinig werden, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Zwar seien die Anleger zuletzt auf den Aktien-Zug aufgesprungen, hätten sich aber gleichzeitig abgesichert. In erster Linie sei dies nun am Rekordpreis für Gold zu sehen, aber auch am schwachen US-Dollar./la/he