Aktien Frankfurt Schluss: Dax setzt Erholung fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Dienstag erneut von seiner freundlichen Seite gezeigt.



Neue Hiobsbotschaften zum Handelskonflikt zwischen den USA und China blieben aus. Chinas Premierminister Li Keqiang warb vielmehr um globalen Freihandel und Multilateralismus. Der Dax rückte um 0,5 Prozent auf 12 219,02 Punkte vor und setzte die Erholung vom Dienstag fort.

Zwar habe sich der Handelszwist zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt am Vortag nochmals zugespitzt, sagte Analyst David Madden von CMC Markets. Händler rechneten nun aber zumindest auf kurze Sicht nicht mehr mit einer weiteren Eskalation. An den Märkten mache sich ein wenig das Gefühl breit, als habe man das Schlimmste in diesem Streit hinter sich.