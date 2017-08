Aktien Frankfurt Schluss: Dax setzt Erholung den dritten Tag in Folge fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch fortgesetzt.



Gestützt auch von Kursgewinnen an den US-Börsen schloss der Dax mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 12 263,86 Punkte und knüpfte so an seine Gewinne der vergangenen zwei Handelstage an. Seit Freitag hat er nun 2,1 Prozent an Wert hinzugewonnen.

Ebenfalls aufwärts ging es für die deutschen Nebenwerte-Indizes MDax mit plus 0,70 Prozent auf 24 965,19 Punkte und den Technologiewerte-Index TecDax mit plus 0,48 Prozent auf 2267,40 Zähler. Der SDax erreichte an diesem Tag sogar zeitweise einen Rekordstand bei knapp unter 11 460 Punkten./ck/men